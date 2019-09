Beautiful anticipazioni: tutti in ospedale per Bill, uscirà dal coma?

Liam e Wyatt sono davvero sotto choc per quello che è successo a Bill e ovviamente non credono alle parole di Thorne e Ridge anche se al momento, almeno per Liam, la priorità è suo padre. Le indagini le farà la polizia ma il ragazzo vuole stare vicino a suo padre. Nel giro di poco tempo ha rischiato di perderlo per la seconda volta. Nella stanza di ospedale parla con lui e gli chiede di restare, di svegliarsi perchè deve conoscere la sua nipotina. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 25 settembre 2019 ci rivelano quello che sta per succedere a Los Angeles con le indagini della polizia appena iniziate. Sanchez non crede affatto che sia stato un incidente e punta da subito il dito contro Ridge facendogli proprio capire che andrà a fondo in questa storia. Dal canto suo lo stilista si giustifica dicendo che è stata tutta colpa di Bill, che è stato lui ad aggredire. Ma neppure Brooke e Katie sembrano credere alle parole dei due fratelli Forrester e in questo caso si schierano dalla parte di Bill con la speranza che possa presto uscire dal coma e tornare quello di un tempo.

Scopriamo le ultime notizie su Beautiful e le news in arrivo dagli States, ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 SETTEMBRE 2019

Quinn non vede affatto di buon occhio il matrimonio tra Charlie e Pam e ne ha parlato con la diretta interessata. Inoltre ha fatto capire a Charlie che dovrebbe pensare bene a quello che sta facendo. L’uomo però è sicuro della sua scelta e cerca di distrarre Pam che è molto turbata dalle accuse che la Fuller le ha fatto…

Intanto in ospedale Katie, Brooke e i figli di Bill cercano di stare vicino a Spencer. Nonostante l’uomo sia ancora incosciente, raccontano all’imprenditore qualcosa, parlano con lui con la speranza che possa aprire gli occhi il prima possibile…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 25 settembre 2019 su Canale 5.