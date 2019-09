Una vita anticipazioni: esplosione choc ad Acacias 38, chi morirà?

Vi avevamo detto che ad Acacias 38 si respirava una bella aria di quiete prima della tempesta. E infatti è successo qualcosa che nessuno si aspettava: una fortissima esplosione ha distrutto la nuova galleria di Samuel. Ma che cosa è successo e che cosa succederà nelle prossime puntate? Ci saranno dei morti? Iniziamo con le anticipazioni della puntata di Una vita in onda domani 25 settembre 2019 che va in onda dopo quella in prime time su Rete 4.

Un nuovo personaggio arriva ad Acacias 38, del resto dopo l’addio di Blanca e Diego e anche quello di Silvia e Arturo, era chiaro che sarebbero arrivati nuovi personaggi a dare linfa fresca alla storia. E tra questi nuovi arrivati c’è Telmo, un sacerdote che nel corso dell’esplosione ha salvato la vita a Lucia…Ma torniamo ad Acacias 38: Samuel è sotto choc perchè non riesce a credere a quello che è accaduto. Tutto il lavoro che ha fatto negli ultimi mesi è stato distrutto. In una manciata di secondi tutto è andato in frantumi…Samuel è davvero sotto choc ma almeno non ha riportato delle ferite gravi a differenza di altri…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 25 SETTEMBRE 2019

Trini e Liberto restano feriti a causa dell’esplosione. Telmo salva la vita a Lucia. Samuel, qualche ora dopo, si rende conto del fatto che l’attentato anarchico lo ha lasciato senza nemmeno un soldo. Tra l’altro, l’Alday apprende con sgomento che l’edificio non può essere ristrutturato. L’unica soluzione è la demolizione. Trini viene dimessa, ma poco dopo perde i sensi in casa….Abbiamo sentito la donna urlare di essere incinta nel corso dell’esplosione, che cosa accadrà, potrebbe aver perso il bambino? Anche le condizioni di Liberto sembrano essere gravi mentre Leonor e Rosina stanno bene. L’unica a essersi salvata è Susana che è rientrata prima nel quartiere per aprire il negozio…

Ma che cosa è successo alla galleria e che cosa ha causato l’esplosione che ha distrutto la vita di Samuel? I nemici di certo non gli mancano, potrebbe esser stato chiunque.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 settembre 2019 su Canale 5.