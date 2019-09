Una vita anticipazioni prima serata: Trini è incinta? E’ questa la ragione del suo malessere?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: la soap spagnola andrà in onda oggi 24 settembre 2019 in prima serata. E la domanda che i fans della soap si stanno facendo riguarda Trini. La moglie di Ramon sembra non stare molto bene, a che cosa è dovuto il suo malessere? Trini è incinta? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita ma intanto ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi in prime time su Rete 4…

E’ tutto pronto per il grande giorno di Samuel e della sua galleria, sembra andare tutto per il meglio…Ma il colpo di scena, come vedrete, è dietro l’angolo..

UNA VITA ANTICIPAZIONI PRIMA SERATA: LA TRAMA DEL 24 SETTEMBRE 2019

Tutti i residenti del quartiere di Acacias si presentano all’inaugurazione della Galleria, anche se Susana lascia i festeggiamenti in anticipo. Rosina butta nella spazzatura la fascia elettrica; Servante la ritrova e pensa di affittarla ad ore alle altre domestiche. Trini è sempre più nervosa. Ma quale sarà il motivo di questo suo stato d’animo? Potrebbe essere in dolce attesa? I segnali ci sono tutti: i chili presi, il suo umore che cambia sempre…Potrebbe arrivare un nuovo cucciolo in quel di Acacias 38? E come reagirà Ramon a questa notizia? E i suoi figli? Che cosa potrebbero fare di fronte a una novità di questo genere?

Telmo osserva Lucia nella Galleria Alday. La Alvarado resta sorpresa quando nota che la Marchesa di Valmez, ritratta in un quadro, stringe tra le mani la stessa croce che le è stata regalata dalla madre. Una grande esplosione manda in rovina la Galleria Alday…Vi avevamo detto che ad Acacias 38 a quiete sarebbe durata molto poco….

Vi ricordiamo che Una vita andrà in onda questa sera su Rete 4! La soap spagnola andrà in onda con due episodi a partire dalle 22,30 dopo Il segreto. Buona serata in compagnia delle soap spagnole più amate!