Il segreto anticipazioni: Fernando vuole uccidere Roberto, ce la farà?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 26 settembre 2019? Fernando Mesia ha intenzione di uccidere Roberto per vendicarsi di Francisca e riprendersi maria? Nel frattempo fervono i preparativi per il matrimonio di Elsa e Alvaro. Il dottore continua a tramare alle spalle della Laguna che non ha nessun sospetto. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Scopriamo quelle che sono le ultime notizie de Il segreto, con ultime news da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 SETTEMBRE 2019

Elsa è ormai sempre più manipolata da Alvaro anche se non se ne rende conto. Ha deciso di affidargli tutti i suoi beni e lascia a lui tutte le decisioni, anche le negoziazioni. Alvaro ormai non ha nessun ostacolo sulla sua strada perchè ha anche trovato il modo per minacciare Antolina che per lui non è più un problema. Ma nel frattempo in paese c’è una persona che si chiede da dove i futuri sposi prendano tutti i soldi di chi sembrano disporre e questa persona è Dolores…Non dimentichiamo che Elsa ha detto a tutti di aver perso l’eredità di suo padre…

Fernando Mesia si prepara a dire addio alla Villa ma come sappiamo le intenzioni del ragazzo non sono proprio pacifiche. Raimundo pensa che invece Fernando questa volta sia cambiato mentre Francisca sospetta qualcosa e chiede a Mauricio di non perderlo di vista. Fernando ha preparato per Maria un regalo di addio, un gioiello che lei non può rifiutare.

Il sergente continua a cercare le prove che possano dimostrare il coinvolgimento di Carmelo e Don Berengario nell’omicidio dei Molero ma a quanto pare non ha nulla in mano. Nessun elemento che possa far pensare a una loro responsabilità…

In paese molte persone aiutano Tiburcio nella ricerca del leone anche se il marito di Dolores mette in chiaro che non si dovrà usare una frusta…

Don Anselmo saluta tutte le persone a lui più care e lascia il paese. Julieta, rimasta da sola con Saul gli dice che vorrebbe lasciare Puente Viejo ma il ragazzo non sembra essere d’accordo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.