Una vita anticipazioni, Trini si rende conto di essere incinta? Chi è Telmo?

Grandi colpi di scena ad Acacias 38: una esplosione sta per cambiare la vita di molti, o forse lo ha già fatto. Avrete visto che della galleria di Samuel non è rimasto praticamente nulla, solo macerie. Il giovane Alday ha perso tutto. Ma che cosa farà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni e la puntata di Una vita in onda domani 26 settembre 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo che Samuel deve fare i conti con la bancarotta: ha perso tutto. L’edificio infatti non può neppure essere ristrutturato, va demolito perchè sarebbe pericoloso lasciarlo in piedi. Ma che cosa è successo davvero? Questa esplosione è stata provocata da qualcuno, e da chi? I nemici di Samuel di certo sono tanti…In ogni caso al momento Samuel ha altro a cui pensare visto che è rimasto praticamente senza denaro…Intanto ad Acacias 38 è arrivato anche un altro personaggio. Parliamo di Telmo che, durante l’esplosione ha salvato la vita di Lucia che non si è fatta praticamente neppure un graffio. Ma chi è quest’uomo? Trini si renderà conto di essere incinta? Tante le domande, proviamo a dare delle risposte…

Scopriamo tutti i dettagli con le ultime notizie di Una vita in arrivo da Acacias 38, ecco le anticipazioni per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 SETTEMBRE 2019

Mentre Lucia nasconde a Celia ciò che ha visto nel ritratto dei Marchesi di Valmez, Liberto comincia a perdere sangue da un orecchio, cosa che preoccupa Rosina. Liberto voleva tornare a casa ma i medici sono stati molto chiari con lui: non è nelle condizioni di poterlo fare. Anche Antonito è rimasto ferito nell’esplosione ma non sembra aver riportato danni molto gravi… Il dottor Higinio Baeza comunica alla Rubio che il marito deve essere operato a causa di un liquido che si è posizionato nella zona cerebrale. Potrebbe rischiare di perdere l’udito o magari qualcosa di più grave?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 26 settembre 2019 su Canale 5.