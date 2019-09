Beautiful anticipazioni: Bill si sveglia dal coma, Brooke lascia Ridge per stare con lui?

Ridge e Thorne provano in tutti i modi a spiegare che è stato Bill a iniziare. Ci provano anche con Liam e Wyatt ribadendo che loro conoscono bene il loro papà e sanno quanto sa essere pericoloso. Ridge e Thorne vorrebbero avere un aiuto da qualche parte ma i figli di Bill in questo caso non sembrano essere affatto d’accordo con lo stilista. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 27 settembre 2019 ci rivelano quindi che cosa succederà nelle prossime puntate. Bill perdonerà Ridge e Thorne per quello che hanno fatto? Si darà anche lui le sue colpe oppure no? Anche Katie e Brooke si schierano in questo momento dalla parte di Bill e decidono che parleranno di quello che è successo e di chi sono le colpe solo dopo che Spencer si sarà ripreso…

Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 SETTEMBRE 2019

Mentre Brooke si trova in ospedale al fianco di Bill, l’uomo si riprende ed esce dal coma. La Logan è ovviamente felicissima di essere al suo fianco.

Pam e Quinn si accusano a vicenda: la Fuller nega di odiare l’ombra di Stephanie nella sua vita, mentre la Douglas rivela ad Eric quello che Quinn ha detto a Charlie. Da sola con il marito, Quinn lamenta che il suo ritratto è l’unica cosa veramente sua nella villa, ma lo stilista le ricorda che fin dall’inizio sapeva che lui aveva un’ingombrante famiglia, che comprende ex mogli e Pam. Quinn teme di aver tanto lottato in passato per avere Eric, che ha finito di smettere di lottare per se stessa…

Dopo che Bill si è risvegliato, Ridge si è reso conto di aver sbagliato. Adesso infatti Brooke è ancora più vicina al suo rivale in amore e le cose sono sempre più complicate. E le cose non potrebbero essere più complicate perchè Bill sa di essere adesso nella posizione migliore per avvicinarsi a Brooke…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 27 settembre 2019 su Canale 5.