Il segreto anticipazioni: il matrimonio di Elsa e Alvaro si farà? La Laguna in lacrime ci ripensa?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 27 settembre 2019? Elsa e Alvaro sono davvero vicini al matrimonio? Sembrerebbe proprio di si. Ma queste nozze saranno realmente celebrate? Elsa si renderà conto che Alvaro la sta imbrogliando? La Lagua avrebbe dovuto capire che il medico le sta mentendo dai tanti indizi lasciati, dalle telefonate fatte e invece sembra fidarsi ciecamente del suo fidanzato. Nel frattempo Francisca teme sempre di più che Fernando possa fare qualcosa di male a Roberto…Ma il Mesia sta davvero studiando una vendetta?

Non ci resta che scoprire cosa sta succedendo a Puente Viejo con le ultime notizie de Il segreto e le anticipazioni. Ecco la trama della puntata di domani!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 SETTEMBRE 2019

Julieta ha chiesto a Saul di lasciare il paese, forse in questo modo sarà felice di nuovo. Saul però non se la sente di andare via fino a quando il caso dei Molero non sarà risolto. In fin dei conti Berengario e Carmelo l’hanno protetta e difesa e potrebbero pagare con il carcere. Saul quindi decide di andare a chiedere informazioni al sergente per capire a che punto stanno le indagini.

Elsa è sempre più emozionata in vista delle nozze. Mancano pochissime ore al grande giorno. Alvaro parla con Marcela di quello che sta per succedere e le dice di essere felice per il fatto che la vita gli abbia dato una seconda possibilità. Il dottore sembra essere realmente innamorato di Elsa nessuno immagina che dietro ci sia un grande inganno. Alvaro saluta Elsa e le dice che si rivedranno il giorno delle nozze. La Laguna gli ha dato modo di poter gestire il suo denaro…

Arriva il momento della prova del vestito da sposa. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando Elsa non scoppia a piangere. Antolina e Dolores intanto hanno una strana conversazione…

Fernando sembra voler far pace con Roberto ma Francisca ha capito che la sua potrebbe essere solo una tattica per avvicinarsi a lui anche se non sa quali sono le sue intenzioni…La Montenegro però avverte Roberto: deve stare molto attento al Mesia.

Nel frattempo arriva la proposta per l’acquisto della bottega di Fe da parte di un misterioso acquirente. Chi sarà?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.