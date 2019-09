Una vita anticipazioni: Padre Telmo è davvero un sacerdote? Ha un legame con il passato di Lucia?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani? Quali sono le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nell’esplosione della galleria Alday? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 27 settembre 2019. Come avrete visto tra le persone maggiormente ferite c’è Liberto. Il marito di Rosina voleva tornare a casa ma le sue condizioni sono molto gravi. I medici pensano che ci sia bisogno di un intervento. Nel frattempo Samuel non può che disperarsi dopo quello che è accaduto, non solo perchè ha perso la sua galleria ma perchè quello era il suo grande investimento. Adesso non ha più nulla. E le brutte notizie non sono finite: il locale non si può in nessun modo recuperare anzi, è pericoloso che il poco che è rimasto in piedi resti in quelle condizioni per cui urge una demolizione.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 SETTEMBRE 2019

Mentre Lucia nasconde a Celia ciò che ha visto nel ritratto dei Marchesi di Valmez, Liberto comincia a perdere sangue da un orecchio, cosa che preoccupa Rosina. Il dottor Higinio Baeza comunica alla Rubio che il marito deve essere operato a causa di un liquido che si è posizionato nella zona cerebrale. Leonor cerca di consolare sua madre che è molto preoccupata per le condizioni di salute di Liberto.

Samuel chiede consiglio a Ramon per uscire dalla crisi economica: intende vendere alcune sue proprietà alle banche per colmare il debito, ma il Palacios non ritiene che quella sia la scelta giusta. Lucia va a confessarsi e scopre che Padre Telmo, il nuovo parroco, è l’uomo che le ha salvato la vita. Ma chi è davvero padre Telmo, c’è un legame con l’uomo e il passato di Lucia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 27 settembre 2019 su Canale 5.