Beautiful anticipazioni: dopo il coma di Bill, lui e Brooke torneranno insieme?

Brooke sapeva che sussurrando dolci parole a Bill qualcosa sarebbe successo e infatti, proprio lei era nella stanza d’ospedale con il suo ex mario, l’imprenditore si è ripreso. Ne sono felici un po’ tutti, anche Ridge e Thorne che rischiavano di essere accusati di omicidio. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani 28 settembre 2019, ricordandovi che come sempre la soap americana andrà in onda anche al sabato nella classica collocazione delle 13,40 mentre domenica vedremo un nuovo episodio di Beautiful alle 14. Quinn ed Eric continuano a non vedere le rispettive motivazioni: la Fuller ritiene che Eric autorizzi in qualche modo la mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte di Pam. Lo stilista continua a voler ospitare le nozze della cognata.

E adesso torniamo alle anticipazioni: che cosa succederà nella puntata in onda domani?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 28 SETTEMBRE 2019

Bill felice di essersi svegliato, fa una nuova dichiarazione d’amore a Brooke. Ridge inizia a capire che forse, anche questa volta, ha sbagliato modi e tempi e che rischia di perdere sua moglie. Perchè ha deciso di aggredire Bill? Non sarebbe stato meglio continuare per la sua strada senza impicciarsi della vita dell’imprenditore? Liam e Wyatt invece sono felici per quello che è successo, speravano che Bill uscisse dal coma il prima possibile! Bill ha intenzione di dimostrare a Brooke che per lei ci sarà sempre e sarà un uomo diverso…Ridge è divorato dalla gelosia e non sa come gestire la cosa.

Donna torna in città, ospite di Katie e trova, come regalo da parte della sorella, un completo della Intimates…

Non ci resta che darvi appuntamento a domani, con una nuova puntata di Beautiful come sempre su Canale 5. Beautiful ci aspetta come sempre dopo il telegiornale alle 13,40.