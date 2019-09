Il segreto anticipazioni: il matrimonio di Elsa e Alvaro si farà? Per la Laguna nuova umiliazione?

Il grande giorno si avvicina: che cosa succederà tra Elsa e Alvaro? Il medico alla fine deciderà di presentarsi all’altare per sposare la sua Elsa oppure la lascerà da sola nel giorno delle nozze? Il matrimonio si celebrerà? Questi sono solo alcuni dei dubbi che i telespettatori de Il segreto hanno in questi giorni! Cosa accadrà però lo scopriremo molto presto. Iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 28 settembre 2019. In questa nuova puntata della soap scopriremo quale sarà l’epilogo della storia d’amore tra Elsa e Alvaro? Ecco per voi le ultime news da Puente Viejo con tutti i dettagli!

Vi ricordiamo che Il segreto al sabato ci aspetta con una puntata in onda dalle 15,15 alle 16,10 per dare poi la linea a Verissimo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 28 SETTEMBRE 2019

Mauricio mette in guardia Fernando Mesia: sta giocando con il fuoco. Deve ricordare che nessuno ha sfidato Francisca e se l’è poi cavata…Roberto nel frattempo va a casa all’appuntamento con il Mesia ma lo aspetta invano. Arriva anche Mauricio ma Roberto sembra essere davvero nervoso per il mancato appuntamento. Che fine ha fatto il Mesia? Cosa sta architettando? Pare che l’uomo se ne sia andato e che si trovi già a Madrid. Quando Francisca viene informata di questa novità dice a Prudencio che per il momento non può lasciare la Villa. Ha bisogno di almeno una persona che tenga la contabilità e che si occupi di tutto.

Elsa in lacrime con il suo abito da sposa spiega alle sue amiche che è solo la grande emozione che prova. Niente di più. Poi decide di fare una confessione: rivela a tutti di essere ancora una ricca ereditiera. A questo punto quindi Marcela e Consuelo iniziano a porsi delle domande e provano una strana sensazione. E se Alvaro si fosse avvicinato alla ragazza, molto ingenua da questo punto di vista, solo per il suo denaro? Non vorrebbero dare retta ai pettegolezzi ma l’ultima rivelazione di Elsa le ha lasciate di stucco…

Isaac cerca un modo per evitare questo matrimonio. Ha capito che Alvaro vuole fare del male a Elsa. Ma non sa che nel frattempo la Laguna ha ricevuto un bouquet con una lettera. E’ una lettera di Alvaro che le dà il suo addio.

Finalmente Tiburcio è felice: il suo amico Pancho sta meglio e adesso può tornare al circo!