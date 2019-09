Una vita anticipazioni: chi è davvero Telmo e che cosa nasconde il quadro con la croce per Lucia?

Come cambia la vita di tutte le persone di Acacias 38 dopo l’esplosione che c’è stata? Si è trattato di un incidente o qualcuno ha voluto distruggere la galleria che Samuel aveva appena inaugurato? E che cosa si nasconde nel quadro che Lucia continuava a osservare con attenzione? Queste sono solo alcune delle domande che i telespettatori si stanno facendo seguendo le ultime puntate di Una vita. Che ne sarà di Samuel adesso che ha perso tutto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 28 settembre 2019.

Trini potrebbe essere incinta? Liberto supererà la sua operazione? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 28 SETTEMBRE 2019

Samuel chiede consiglio a Ramon per uscire dalla crisi economica: intende vendere alcune sue proprietà alle banche per colmare il debito, ma il Palacios non ritiene che quella sia la scelta giusta. Samuel invece è convinto che queste mosse bastino per risollevarlo… Lucia va a confessarsi e scopre che Padre Telmo, il nuovo parroco, è l’uomo che le ha salvato la vita.

L’uomo le dice che la aiuterà nelle ricerche ma le chiede anche una cosa: non deve parlare con nessuno della croce che ha visto sul quadro. Come mai questa strana richiesta e chi è davvero quest’uomo? Lucia sa di esser stata abbandonata quando era piccola da sua madre e l’unica cosa che la lega al passato è appunto la croce che ha, la stessa croce che ha visto su quel quadro. Scoprirà la verità su quello che è successo? Trini non ha ancora ritrovato la forma e si è sentita poco bene: sarà incinta? Per il momento chiede a Fabiana di non dire nulla a suo marito del malessere che continua a provare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda sabato. Vi ricordiamo che sabato Una vita sarà trasmessa con un episodio più lungo dalle 14,10 alle 15,15 circa. Subito dopo Una vita andrà in onda Il segreto e poi Verissimo.