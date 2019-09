Beautiful anticipazioni: Bill e Brooke torneranno insieme e Ridge se ne dovrà fare una ragione?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, quale sarà la decisione presa da Brooke dopo tutto quello che è successo con Bill? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 30 settembre 2019. Avrete visto che Bill, dopo essersi svegliato, ha detto chiaramente alla Logan che non ha nessuna intenzione di denunciare Thorne e Ridge per quello che hanno fatto. Nel frattempo però Ridge e Thorne iniziano a credere che dietro le intenzioni di Bill ci sia sempre stato ben altro …Bill potrebbe aver approfittato della rissa per gettarsi dal balcone e accusarli quindi, usando questa storia per far si che Brooke tornasse da lui? Thorne sembra non avere dubbi in merito e anche Ridge continua a pensare che Bill non sia sincero. Brooke invece vede solo grande sensibilità nelle parole di Bill e pensa che probabilmente questa volta l’uomo è realmente cambiato avendo toccato di nuovo la morte…Anche Katie crede alla buona fede di Bill…

Intanto Eric è molto felici di rivedere Donna e di poter passare con lei delle ore in pace e serenità. Non ha dubbi sul fatto che lei sia da sempre una delle persone migliori della sua vita. E anche Donna si lascia travolgere dal passato e dalle emozioni provate con il Forrester. Potrebbe esserci un riavvicinamento tra di loro?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 SETTEMBRE 2019

Bill ha un confronto con i suoi figli durante il quale ammette di aver sbagliato molto nell’ultimo periodo. Promette però loro che adesso le cose cambieranno e che sarà un uomo diverso. Liam sembra credere alle sue parole e lo stesso fa Brooke molto colpita dal gesto di Bill…

Charlie nonostante le parole di Quinn e tutto quello che è successo nelle ultime ore con Pam, decide di sposare la donna che ama. Alla fine la Fuller deve cedere e dà alla coppia il permesso di sposarsi in casa di Eric…

Ridge si rende conto che Bill è molto vicino a ottenere quello che vuole visto che Brooke sembra pendere dalle sue labbra…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 30 settembre 2019 su Canale 5.