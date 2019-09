Il segreto anticipazioni, Isaac parte a caccia di Alvaro: lo troverà?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto e ci rivelano la trama della puntata in onda domani 30 settembre 2019. Che cosa succederà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Avrete visto che il matrimonio di Elsa e Alvaro alla fine non è stato celebrato visto che il medico ha abbandonato la sua fidanzata poche ore prima delle nozze. Elsa ha deciso di raccontare tutti i dettagli di questa vicenda a Isaac che, dopo aver saputo delle mancate nozze, è corso subito da lei per capire come stesse. Elsa è chiaramente sotto choc per quello che ha subito e stenta ancora a credere che sia davvero possibile…

Nessuno al momento immagina che Antolina avesse scoperto chi fosse realmente Alvaro e fosse in combutta con lui…Ma Isaa ha preso una decisione: non ha nessuna intenzione di permettere che Elsa resti senza un quattrino e per questo parte per cercare Alvaro e riprendersi quello che è della sua ex fidanzata. Lo troverà? Non ci resta che scoprire quello che accadrà con le ultime notizie da Puente Viejo e la trama de Il segreto per la puntata di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 SETTEMBRE 2019

Saul ha studiato un piano che sembra essere perfetto per far si che il sergente smetta di credere che Carmelo e Don Berengario abbiano in qualche modo a che fare con la morte dei Molero. Anche Adela sembra essersi rasserenata con la consapevolezza che questa mossa potrebbe finalmente ridare pace alla sua famiglia. La donna è molto grata a Saul e a Julieta per la decisione che hanno preso, adesso però bisogna capire se il piano andrà a buon fine. Isaac nel frattempo, per buona pace di sua moglie, decide di partire per cercare Alvaro e ridare a Elsa tutto quello che è suo…

Raimundo cerca di capire quali siano le intenzioni di Prudencio e si rende conto che il giovane è davvero intenzionato a lasciare la villa. Ma a quanto pare i piani del ragazzo potrebbero essere ben diversi…Roberto infatti risponde a una telefonata e scopre qualcosa di molto strano…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 30 settembre 2019 su Canale 5.