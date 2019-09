Beautiful anticipazioni: Brooke pronta a voltare pagina al fianco di Bill?

E chi lo avrebbe mai detto che alla fine Bill non avrebbe puntato il dito contro Ridge e Thorne. I due di certo non se lo aspettavano ma così è stato…Le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani 1 ottobre 2019, ci rivelano quello che sta per succedere a Los Angeles e quelle che sono le anticipazioni e la trama dei prossimi episodi. Iniziamo con le ultime notizie: Bill sta meglio e ha deciso di non denunciare i fratelli Forrester. Al detective Sanchez non resta quindi che battere in ritirata anche se lui vorrebbe andare fino in fondo a capire quello che è successo. La ricostruzione dei fatti però è stata fornita da Bill che ha detto di aver iniziato per primo ad aggredire Ridge, che lui e Thorne quindi si sono difesi e che il volo dal balcone è stato solo un incidente. Come potrete immaginare Katie e Brooke sono molto colpita dal gesto che Bill ha fatto mentre Ridge continua a sospettare che tutto questo sia solo il frutto di una tattica. Che cosa succederà adesso? Mentre i Forrester sono in ospedale, Eric è rimasto a casa con Donna; insieme a lei ha ricordato quanto sono stati felici in passato e le ha anche chiesto di non sparire più…Donna potrebbe far tornare a battere il cuore di Eric che sembra passare un periodo di stallo con Quinn?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 OTTOBRE 2019

Bill ha rassicurato tutti e adesso Ridge e Thorne possono stare tranquilli visto che non rischiano nulla. Bil ne approfitta però per dire a Brooke che adesso è un uomo diverso, è probabilmente l’uomo che lei ha sempre desiderato e voluto al suo fianco. La Logan è chiaramente ammaliata da queste parole e, delusa da quello che suo marito ha fatto, potrebbe pericolosamente avvicinarsi a Bill. Nel frattempo fervono i preparativi per le nozze di Pam che, dopo aver ricevuto il permesso di Quinn, si prepara per sposarsi in casa di Eric…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 1 ottobre 2019.