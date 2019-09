Una vita anticipazioni: Ursula è davvero cambiata? Cosa nasconde Telmo?

Il ritorno di Ursula ad Acacias 38 lascia Samuel senza parole. L’uomo non ha nessuna intenzione di aiutarla anche se la madre di Blanca gli dice di essere guarita e di aver bisogno di un tetto dove stare. Ma l’Alday non ne vuole sapere, che cosa ne sarà quindi adesso di Ursula? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 1 ottobre 2019. Si apre un nuovo mese all’insegna dei misteri e degli intrighi. Il pubblico che segue la soap spagnola ad esempio si sta chiedendo in queste ore chi sia realmente Padre Telmo e che cosa voglia da Lucia. Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo con le ultime notizie e la trama della puntata di domani, eccola per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 OTTOBRE 2019

Ad Acacias 38 sono tutti molto colpiti da Padre Telmo. Ed è inutile negare che le signore non abbiano potuto fare a meno di ammirare anche la sua bellezza. Liberto finalmente è tornato a casa: le sue condizioni di salute sembrano essere molto migliorate e tutta la famiglia è davvero grata al dottore che ha salvato la vita al giovane. Intanto Trini, su consiglio di Celia ha fatto la sua visita e ha scoperto di essere incinta. Ne ha subito parlato con l’amica ma non riesce a trovare la forza per dire a Ramon di aspettare un bambino perchè non sa come suo marito potrebbe reagire di fronte a questa notizia…

Ursula cerca di convincere Samuel di essere diversa, di aver bisogno del suo aiuto ma il giovane non si lascia smuovere dalle sue parole. La donna è arrivata ad Acacias 39 nel momento peggiore. L’Alday infatti rischia di perdere tutto, di restare senza un soldo e non ha intenzione di farsi manipolare ancora una volta dalla Dicenta. Che cosa ne sarà adesso di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 1 ottobre 2019 su Canale 5.