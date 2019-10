Beautiful anticipazioni: Bill in ospedale mostra il suo vero volto con Ridge?

Ridge non riesce a credere al cambiamento di Bill e vuole mettere in chiaro le cose. Il fatto che lui abbia ritirato la denuncia non significa niente: Ridge non crede al fatto che Bill sia cambiato. E avverte il suo rivale in amore: deve stare in ogni caso lontano da Brooke perchè altrimenti la guerra non finirà mai. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 2 ottobre 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo quello che Brooke deciderà di fare. Anche Eric le ha fatto capire che l’atteggiamento di Bill non va preso sotto gamba e le ha chiesto di stare attenta. Ma a quanto pare la Logan ha intenzione di andare per la sua strada…Pensavate che Pam e Quinn avessero fatto pace? Errore: le due donne hanno di nuovo litigato: tutto questo potrebbe allontanare Eric da Quinn soprattutto adesso che a Los Angeles ha fatto il suo ritorno Donna? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di domani, ecco le ultime notizie su Beautiful per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 2 OTTOBRE 2019

Brooke è molto confusa dopo tutto quello che sta succedendo e non sa a chi credere e a cosa credere. Le parole di Bill l’hanno chiaramente turbata visto che lui ancora una volta le ha dichiarato tutto il suo amore. Ma ci sono poi altre persone che la mettono in guardia dal cambiamento del suo ex. Ridge in ospedale viene umiliato da Bill che si prende gioco del fatto che adesso lo stilista sia così insicuro…Nel frattempo arrivano buone notizie per Bill che può tornare a casa…

Eric ancora una volta vede sua moglie e Quinn discutere e sembra davvero stanco di questa situazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 2 ottobre 2019 su Canale 5.