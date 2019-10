Il segreto anticipazioni: Elsa si sente male per colpa di Antolina, soffre di cuore?

Iniziamo con una nota di servizio: Il segreto, stando a quelle che sono le ultime notizie riportare dalla Guida Tv Mediaset ufficiale, non andrà in onda in prima serata oggi su Rete 4. In prime time il primo ottobre il pubblico che ama le soap, potrà seguire solo Una vita. Tornando invece a noi, con le anticipazioni de Il segreto vi raccontiamo quello che sta per succedere a Puente Viejo. Pronti per scoprire le ultime news? Come avrete visto Elsa, delusissima per quello che è successo con Alvaro, sta ricevendo l’aiuto di tutti. Il dottore le ha lasciato denaro e gioielli per saldare i debiti ma si è portato via tutto il resto. Elsa si rende conto di non essere turbata per l’amore, che forse non ha mai provato, ma perchè è stata ingenua. Isaac è partito sulle tracce del medico. Antolina ovviamente resta basita per quello che è successo, non si sarebbe mai aspettata di vedere suo marito sparire nel nulla senza neppure dirle quello che aveva intenzione di fare.

Vediamo le anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domani 2 ottobre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 2 OTTOBRE 2019

Prudencio ha deciso di lasciare la Villa ma non Puente Viejo. Chi lo avrebbe mai detto! Il giovane Ortega ha comprato la bottega di Fe e adesso pensa a come gestirla al meglio. E visto che non ha nessuna nozione sul tema dei vini, cerca un esperto che possa dare tutti i consigli del caso.

Raimundo teme che la guerra tra Roberto e Fernando non sia ancora finita e ha paura che il cubano abbia intenzione di trovare il Mesia per pareggiare i conti e fare in modo che Maria sia finalmente al sicuro. Mauricio quindi indaga e scopre che probabilmente Roberto vuole andare via. Francisca invece ha intenzione di entrare nel business del riso.

Severo non è molto convinto che il piano di Saul possa andare a buon fine mentre Adela e Irene parlano di quelle che saranno le prossime mosse. Antolina, sotto choc perchè suo marito l’ha lasciata per andare a cercare Alvaro, senza dirle nulla, va ad affrontare Elsa. Ma durante la discussione Elsa si sente male, inizia a provare dei forti dolori al petto…

