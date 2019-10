Una vita in prima serata il primo ottobre: salta Il segreto, le anticipazioni

Martedì sera le soap spagnole tornano su Rete 4 , o meglio la soap spagnola Una vita sarà trasmessa in prime time. La guida ufficiale Mediaset infatti ci mostra che questa sera, 1 ottobre 2019, in prima serata su Rete 4 andrà in onda solo Una vita con una puntata più lunga. Niente Segreto quindi: questa la scelta fatta da Mediaset che, a differenza della passata settimana, per il prime time punta solo su Acacias 38. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella puntata in onda oggi 1 ottobre 2019 su Rete 4. Abbiamo visto che Ursula è tornata a casa: sperava di poter rivedere Blanca e Moises ma non sa che i due se ne sono andati da tempo. Samuel non ha provato nessuna pietà per la sua ex complice nonostante lei gli abbia detto di essere una donna diversa e di essere molto cambiata. E’ uscita dalla clinica e adesso non ha un posto dove stare ma a Samuel tutto questo non interessa. Che ne sarà quindi di Ursula? Che cosa le succederà? Scopriamolo con le anticipazioni che ci permettono di scoprire cosa accadrà nella puntata di questa sera di Una vita, ecco le ultime notizie per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA OGGI 1 OTTOBRE 2019

Grata all’uomo per aver salvato la vita di Liberto, Rosina regala a Higinio due gemelli d’oro. Si aprono le selezioni per la ricerca di un uomo che deve pubblicizzare una bibita rinfrescante: Antoñito e Peña decidono di candidarsi. Trini fa fatica a dire a Ramon di essere incinta.

Cacciata di casa da Samuel, Ursula non ha un posto dove andare e chiede aiuto alle persone che incontra per strada, le stesse persone che un tempo erano sue amiche. Ma Donna Susana e le altre le dicono che può fare solo una cosa: chiedere la carità. Ursula resterà per strada come una senza tetto?

Samuel è sull’orlo di una crisi e si ferisce a un braccio. Per fortuna arriva Felipe che lo cura in tempo e insieme a Carmen cerca di capire cosa sta succedendo. Felipe inoltre ha un’idea per permettere a Samuel di restare in piedi e non perdere tutto. La sua proposta potrebbe funzionare?

Lo scopriremo nella puntata di Una vita in onda oggi 2 ottobre 2019 su Rete 4.