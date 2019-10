Beautiful anticipazioni: Bill sta per scoprire anche l’accordo tra Ridge e il giudice?

Grandi colpi di scena potrebbero arrivare nelle prossime puntate di Beautiful: cosa succederà a Los Angeles? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 4 ottobre 2019. Come avrete visto Bill è tornato a casa: dopo aver lasciato l’ospedale si rimette in piedi e pensa alle prossime mosse. Al momento per lui c’è una sola cosa da fare: riconquistare Brooke. Ma Bill sta per scoprire una cosa che non aveva neppure preso in considerazione. Generalmente infatti è lui la persona che corrompe, che paga i giudici….Non si aspettava quindi che potesse esserci anche un altro a farlo. Ma Justin sembra aver scoperto che il giudice che ha deciso nella sentenza per l’affido potrebbe non esser stato così onesto…Ricordiamo che al momento Brooke e Katie sono le due persone a conoscenza di questa storia, a parte Ridge che è la persona con la quale il giudice ha avuto contatti.

Che cosa potrebbe succedere qualora Bill scoprisse che è stato tutto un grande inganno? Questo lo potrebbe anche allontanare da Brooke visto che lei sapeva e non ha detto nulla oppure no? Non ci resta che scoprirlo con le ultime news per voi, eccole.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 4 OTTOBRE 2019

Steffy si sta dedicando anima e corpo al lavoro con la speranza di riuscire a fare il possibile per dimostrare che anche da mamma può essere una numero uno. Viene avvicinata da Leo, una sua vecchia conoscenza…

Nel frattempo, nonostante tutto quello che è successo tra Pam e Quinn i preparativi per le nozze vanno avanti. Bill, dopo aver ascoltato le parole di Justin decide di continuare a indagare in questa vicenda per capire che cosa è successo davvero…Justin scoprirà che cosa è successo con Ridge?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 4 ottobre 2019 su Canale 5.