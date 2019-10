Una vita anticipazioni: Lucia è figlia di una famiglia Nobile?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani 4 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda come sempre su Canale 5 alle 14,10. Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita si sta sviluppando una interessante story line che riguarda Lucia. La ragazza pensa e sa di essere figlia di una domestica. Ma l’unico ricordo che ha di sua madre è una croce. Nel giorno dell’inaugurazione della galleria Lucia aveva visto la stessa collana al collo di una donna nobile ma poi non aveva potuto indagare visto che la struttura è stata distrutta. Il tarlo nella sua testa resta e la ragazza vuole scoprire tutto…Padre Telmo appena arrivato, fa subito breccia nel cuore delle signore di Acacias 38. Ma poi fa una cosa che nessuno si aspettava: decide di prendere in casa sua Ursula che era stata bittata fuori dal palazzo da Samuel e costretta a mendicare. Trini non ha ancora detto nulla a Ramon della sua gravidanza e l’uomo si sta molto preoccupando per sua moglie visto che la trova sempre più strana. Decide quindi di andare a parlare con Celia…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 4 OTTOBRE 2019

Anche se padre Telmo le aveva suggerito di non scavare troppo nel suo passato, promettendole il suo aiuto, la bella Lucia ha deciso di fare comunque di testa sua e ha parlato con Celia di quello che ha scoperto… Lucia scopre che lo stemma raffigurato sulla croce appartiene alla dinastia dei Marchesi di Valmez; le stranezze aumentano quando Celia trova una foto dello zio Joaquin, padrino della Alvarado, in compagnia dei nobili circa quindici anni prima.

Tra Casilda e Maria sembra essersi creata una bella sintonia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 ottobre 2019. Vi ricordiamo che la soap anche questa settimana ci aspetta al sabato sera su Rete 4.