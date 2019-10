Beautiful anticipazioni: Bill scopre il grande inganno di Ridge e la complicità involontaria di Brooke?

Thorne e Ridge non si rendono proprio conto del fatto che stanno facendo il gioco di Bill. Davanti a Brooke e Katie infatti continuano a negare di avere delle colpe per quello che hanno fatto e lanciano accuse contro Spencer. Non si rendono conto che le due donne hanno un pensiero totalmente diverso. In realtà Ridge fa solo lo spavaldo perchè sa bene che sta rischiando di perdere Brooke dopo tutto quello che è successo. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano quella che è la trama della puntata in onda domani 5 ottobre 2019, la puntata del sabato. Che cosa sta per succedere a Los Angeles? Mentre Steffy e gli altri lavorano alla collezione, gli adulti sembrano essere invece più concentrati sui loro affari. Ridge non immagina neppure che Bill ha scoperto qualcosa che molto presto potrebbe esplodere come una bomba. Che cosa accadrà? Che cosa potrebbe accadere qualora Bill scoprisse il legame di amicizia tra il giudice e Ridge? Justin sembra avere le prove…

Alla fine Pam, dopo tutto quello che è successo con Charlie e Quinn decide di rimandare le nozze. Lei è innamorata di Charlie ma forse per loro non è ancora il momento giusto. Steffy invece sembra essere turbata, in senso positivo, dall’incontro con un giovane aitante che pare essere un fedele cliente dell’azienda…Nonostante Leo inviti Steffy a un appuntamento però, lei sembra non voler accettare…Wyatt e Sally non se lo aspettavano…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 5 OTTOBRE 2019

Bill vuole che Justin vada a fondo con le sue ricerche e il suo braccio destro si sa, non sbaglia un colpo. Tanto che, poco tempo dopo l’inizio di queste indagini, Justin sembra aver davvero scoperto chi ha corrotto in qualche modo il giudice. In realtà il termine “corrompere” è un tantino forte visto quello che è successo considerato il fatto che Ridge ha trattato la cosa come se fosse un semplice favore da chiedere a un vecchio amico…

Quando Bill viene a sapere che potrebbe essere Ridge la persona che ha corrotto il giudice decide di agire con cautela perchè questa volta non vuole commettere passi falsi. E pensa di agire iniziando da Brooke: lei potrebbe sapere qualcosa di utile…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 5 ottobre 2019 su Canale 5.