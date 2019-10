Il segreto anticipazioni: Antolina vs Elsa è guerra tra bugie e verità

Isaac sta per tornare a Puente Viejo con una nuova storia da raccontare, una storia che potrebbe dimostrare quanto sua moglie sia perfida, ma riuscirà a farlo? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani 5 ottobre 2019. Nella puntata di domani, in onda intorno alle 15,10 subito dopo Una vita, scopriremo che cosa farà Isaac delle informazioni che ha avuto da Alvaro. L’uomo torna in paese e a quanto pare punta subito il dito contro sua moglie, dicendo a tutto quello che il medico gli ha riferito. Ma Antolina, che è sempre pronta a tutto, sa come rispondere e sa che deve accusare anche in questo caso Elsa. Che cosa farà? Scopritelo leggendo le nostre anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 OTTOBRE 2019

Antolina ha capito quello che deve fare: dire a tutti che Elsa è una bugiarda. E ha le prove per dimostrarlo. Nessuno infatti, a parte Isaac, sa che Elsa aveva un motivo per essere derubata e imbrogliata da Alvaro. Così Antolina racconta a tutti che Elsa ha mentito e che da sempre ha il denaro lasciato da suo padre. Le parole di Antolina quindi sono un duro colpo e servono per spostare l’attenzione su Elsa che ancora una volta passa agli occhi degli abitanti di Puente Viejo come la donna che racconta frottole…

Maria inizia a credere che Roberto non se ne sia andato di sua spontanea volontà e cerca di indagare per capire cosa è successo. Nel frattempo Francisca e Mauricio dal canto loro, fanno in modo che Maria non trovi le prove dell’accordo che la Montenegro ha fatto con il cubano…

Marchena ha capito quelle che sono le intenzioni di Prudencio che a quanto pare ha intenzione di diventare una sorta di strozzino. Anche Matias ha capito quelli che sono gli intenti del ragazzo e ha paura di aver sbagliato nel fare questa vendita. Saul e Julieta informano tutti che stanno per lasciare Puente Viejo, il loro sarà un addio definitivo? Irene e Adela per cercare di riprendersi dopo gli ultimi difficili mesi pensano di creare una associazione femminile con sede nel paese. Consuelo non vorrebbe vedere sua nipote partire ma a quanto pare, lasciare il paese è la sola soluzione…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 5 ottobre 2019 su Canale 5.