Una vita anticipazioni del sabato pomeriggio: Higinio e Maria stanno nascondendo qualcosa?

Celia decide di aiutare Lucia nella ricerca della verità che potrebbe riguardare il suo passato. Che cosa scopriranno le due donne? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani 5 ottobre 2019 nel sabato pomeriggio di Canale 5. Vi ricordiamo che domani la soap ci aspetta anche in prime time, su Rete 4. E adesso vediamo quelle che sono le ultime news da Acacias 38. Nella puntata di Una vita in onda domani vedremo come Ursula cercherà di ambientarsi di nuovo nel quartiere. Per lei adesso si ricomincia dal basso: lavora infatti per padre Telmo. Trini alla fine si è arresa: avrebbe voluto dire a Ramon di essere incinta ma non ce l’ha fatta…I due nuovi arrivati ad Acacias 38 sembrano nascondere qualcosa. Del resto Liberto ha sospettato da subito del dottore ma chi sono realmente Higinio e Maria? E adesso che cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli con le ultime news da Acacias 38, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 OTTOBRE 2019

Felipe consiglia a Celia e Lucia di fare arrivare Joaquin ad Acacias. Maria comanda a bacchetta Higinio, il suo signore. Cosa nascondono i due? Nel frattempo, il medico nota che Iñigo ha dei dubbi nei suoi riguardi.In effetti sembra che il dottore quando ci sia da pagare qualcosa scompaia sempre nel nulla, come la sera prima quando non ha pagato il conto alla Deliciosa e ha lasciato che a farlo fossero Rosina e Leonor…. E’ possibile che il dottore non sia chi dice di essere? Siamo di fronte a un truffatore? Samuel si rivolge a Jimeno Batán, un pericoloso strozzino… Non ha voluto ascoltare i consigli di Ramon e adesso ecco le conseguenze…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5. Vi ricordiamo che potremo seguire una puntata più lunga della soap spagnola che torna poi anche di sera!