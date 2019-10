Beautiful anticipazioni: Brooke cederà e dirà tutta la verità a Bill?

Ridge non si aspettava che l’azione fatta per proteggere Katie alla fine gli sarebbe costata così tanto cara. Mai avrebbe pensato che Brooke si sarebbe schierata dalla parte del suo ex marito invece che difendere sua sorella e il suo nipotino e invece…E invece alla fine le cose sono andate proprio in questo modo e adesso Brooke punta il dito contro Ridge dandogli la colpa di tutto quello che è successo. Ma il peggio deve ancora arrivare. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani, domenica 6 ottobre 2019, ci rivelano infatti che Bill ha scoperto quello che è successo con il giudice ma vuole le prove per dimostrare la colpevolezza del suo eterno nemico. Non solo, vuole che a fare il nome sia Brooke arrivando quindi anche a far compiere alla donna una sorta di tradimento per poi averla in pugno. Ce la farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 6 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nella puntata della domenica?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 6 OTTOBRE 2019, BROOKE TRADISCE RIDGE?

Brooke ancora non si capacita di quello che è successo e del fatto che Ridge si sia messo in mezzo in questa vicenda. E non ha nessuna intenzione di cambiare idea. Per lei la vittima in questa storia è solo Bill. La donna quindi potrebbe cedere molto presto anche perchè come abbiamo visto Bill, dopo aver parlato con Justin delle sue recenti scoperte ha deciso di interrogare a modo suo la Logan. E’ convinto che Brooke, stuzzicata nel modo giusto alla fine possa cedere.

Adesso la palla è in mano a Brooke. Saprà gestire questa patata bollente oppure alla fine confesserà?

Non ci resta quindi che scoprire quello che sta per accadere a Los Angeles seguendo le prossime puntate di Beautiful. Vi ricordiamo che la domenica Beautiful ci aspetta alle 14. A seguire poi potremo seguire una nuova puntata di Una vita e il pomeriggio di Canale 5 all’insegna delle soap si chiude con Il segreto!