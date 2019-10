Il segreto anticipazioni: Saul e Julieta lasciano davvero Puente Viejo? Maria scopre che Roberto è morto?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 6 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Come avrete visto negli ultimi episodi è successo davvero di tutto. Francisca ha ucciso Roberto facendogli credere che gli avrebbe dato un antidoto, cosa che però non ha fatto. Ha chiesto all’uomo di lasciare una lettera per Maria la ma Castaneda dubita che sia stato lui a scriverla e sospetta…Nel frattempo Isaac ha scoperto da Alvaro tutto quello che Antolina ha fatto prima del matrimonio e durante ed è sotto choc per quello che ha appreso, non pensava che la donna si sarebbe spinta fino a tanto. Antolina che ha capito di essere in pericolo decide di agire e smaschera davanti a tutti Elsa raccontando la verità sul suo denaro. Julieta e Saul invece, stanchi di tutto quello che è successo a Puente Viejo decidono di andare via lasciando per sempre il paese…

E nella puntata de Il segreto in onda domani che cosa succederà? Ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 OTTOBRE 2019

Isaac torna a Puente Viejo e affronta Antolina dicendole di sapere quello che ha fatto. Ma la donna ovviamente nega e lancia altre accuse contro la sua ex padrona. Nel frattempo Elsa si rende conto che in paese molte persone hanno dato credito alle parole di Antolina e adesso la guardano con occhi strani…

Matias ha capito che Prudencio sta facendo qualcosa di strano ma non sa bene ancora di che cosa si tratti, Marchena invece informa il suo datore di lavoro del fatto che si sono già i primi clienti pronti a chiedere un prestito. Maria invece mette insieme le prove per capire che cosa è successo a Roberto e si rende conto che il suo amico potrebbe esser realmente partito per Cuba. Non sa che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Francisca…

Saul prima di partire decide di andare a salutare Prudencio e gli spiega che cosa è successo con il sergente…Adela e Irene cercano di fare un ultimo tentativo per chiedere a Julieta e Saul di restare a Puente Viejo…Che cosa faranno i due sposini?

Vi ricordiamo che Il segreto andrà in onda domani 6 ottobre 2019 alle 16,30 circa.