Beautiful anticipazioni: Bill trova le prove per incastrare Ridge?

Brooke era a un passo dal dire tutto a Bill ma alla fine ce l’ha fatta, non ha tradito suo marito. Quanto durerà però tutto questo, la Logan sarà ancora in grado di non cedere all’assedio di Bill? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 7 ottobre 2019. La nuova settimana della soap di Canale 5 inizia quindi all’insegna di Bill: l’uomo vuole scoprire a tutti i costi se davvero Ridge ha avuto qualcosa a che fare con il giudice per l’affido del piccolo Will. Dal canto suo Ridge non riesce a capire come sia possibile che sua moglie non si sia schierata dalla sua parte ma ancora una volta faccia il doppio gioco…Nel frattempo la serata che doveva essere serena e tranquilla a casa di Eric si è trasformata in qualcosa di diverso. Approfittando di un momento in solitaria di Donna in cucina, Quinn è subito andata da lei per mettere le carte in tavola: deve stare lontana da suo marito o gliela farà pagare. E sappiamo bene che la Fuller può essere capace di tutto…

E adesso non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 7 ottobre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 7 OTTOBRE 2019

Eric ignora totalmente quello che è successo tra Quinn e Donna anche perchè vede sua moglie come la donna perfetta e non si aspetta delle sceneggiate in grande stile. E invece Quinn e Donna hanno tirato fuori gli artigli e a quanto pare la sorella di Brooke tiene ancora molto al suo ex…Eric però è felice del fatto che Donna sia tornata a Los Angeles, vedendo in lei una persona cara con la quale sfogarsi…

Bill non ha ottenuto la confessione che voleva da Brooke ma questo non significa nulla: ha intenzione di dimostrare che il giudice era corrotto e lo farà…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 7 ottobre 2019 su Canale 5.