Il segreto anticipazioni: chi è Lola e qual è il suo segreto?

Personaggi che vanno, personaggi che arrivano: che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 7 ottobre 2019. Avrete visto che nell’ultimo periodo è successo di tutto: Isaac ha scoperto da Alvaro quello che sua moglie ha fatto ma, dopo aver parlato con Antolina, non è più molto sicuro delle parole del medico…Francisca ha fatto uccidere Roberto mentre Maria pensa che sia in viaggio per Cuba, anche se con delle riserve. A Puente Viejo ha fatto il suo arrivo Lola, una ragazza che si avvicina subito a Prudencio per chiedere un prestito. Già perchè nel frattempo il ragazzo è diventato un usuraio…

E adesso che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama de Il segreto per la puntata di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 7 OTTOBRE 2019

Lola arriva a Puente Viejo e si presenta subito da Prudencio. Gli spiega quella che è la sua storia e gli dice anche quelle che sono le garanzie che può dare in cambio del denaro di cui ha bisogno. Marchena si rende conto che Prudencio è subito colpito da questa ragazza. Improvvisamente alla cantina arriva anche Donna Francisca…

Per il momento Isaac non sa che cosa fare ma ha capito che vuole un confronto con Elsa. Va da lei e si scusa per quello che è successo inoltre le dice che un futuro insieme non è poi così inimmaginabile. Intanto Saul e Julieta, nonostante tutte le richieste fatte dai loro amici, sembrano aver deciso di lasciare per sempre il paese. I due ragazzi sono molto tristi per quello che hanno deciso di fare ma allo stesso tempo sanno che è la sola cosa che resta da fare…Con il dolore nel cuore salutano per sempre il paese nel quale si sono conosciuti e amati. Hanno però una consolazione: se ne andranno insieme.

Maria parla con Matias e gli dice che Roberto è andato via. Racconta quindi anche questa versione a Dolores…Francisca chiede a Maria di non andare a vivere nella casa che stavano sistemando ma di restare alla Villa insieme a lei…A Carmelo non resta che raccontare al sergente le parole di Saul e Julieta ormai i due ragazzi sono al sicuro e sono lontani…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 7 ottobre 2019 su Canale 5.