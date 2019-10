Beautiful anticipazioni: Bill a caccia di prove smaschera Ridge?

Bill riuscirà a trovare le prove per incastrare Ridge e dimostrare che non è l’uomo integerrimo che vuole dimostrare di essere? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci svelano la trama della puntata in onda domani 8 ottobre 2019. Come avrete visto Bill ha cercato di far parlare Brooke che, almeno per il momento, non ha ceduto. Ma la Logan pensa da sempre che Ridge abbia sbagliato in questa situazione e si rende conto che forse dovrebbe agire in qualche modo. Dal canto suo Brooke ci tiene ancora al matrimonio con Ridge e per questo lo mette in guardia: Bill sta indagando e potrebbe davvero scoprire tutto. E se dovesse succedere, le cose si complicherebbero probabilmente soprattutto per il piccolo Will. E nessuno vuole che in questa storia a pagare sia proprio il bambino…

Quinn, ha paura che la presenza di Donna possa in qualche modo turbare la sua relazione con Eric. Sa che suo marito non ha affatto gradito quello che è successo con Pam e cerca immediatamente di riparare. Si dimostra tenera e affettuosa con lui ma Eric neppure immagina che la sua dolce mogliettina ha minacciato, soli pochi minuti prima, la povera Donna. Bill dal canto suo mette in chiaro anche con Katie quello che sta succedendo: lui l’apprezza come madre e si rende conto che fa un ottimo lavoro con Will. Ma qual è il motivo per il quale il giudice ha deciso di dare l’affido a lei? Spencer ha tutte le intenzioni di scoprire maggiori dettagli…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA L’8 OTTOBRE 2019

Ridge e Brooke oltre che a pensare a quello che è successo con Bill devono anche dedicarsi al lavoro e la sfilata di Steffy li distrae momentaneamente da quelli che sono i problemi che stanno affrontando. Ma chi non si lascia affatto distrarre è Bill che ha intenzione di trovare tutte le prove che dimostrino come Ridge in qualche modo ha corrotto il giudice. Non si darà pace fino a quando non otterrà quello che vuole…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 8 ottobre 2019.