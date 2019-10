Beautiful anticipazioni: Brooke sarà la prova tangibile che Bill cerca?

Brooke proprio non riesce a tollerare il fatto che Ridge, anche di fronte all’evidenza continui a negare di non avere delle colpe in quello che è successo con Bill. La Logan lo invita a riflettere sul fatto che di recente molte delle decisioni che ha preso sono state sicuramente avventate e poco corrette ma Ridge non la pensa come lei. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani 9 ottobre 2019. Abbiamo visto che Bill, anche senza avere delle prove certe della colpevolezza di Ridge nel caso “affido del piccolo Will” vuole andare a fondo in questa storia. Justin però lo invita a stare molto attento: servono delle prove e al momento queste mancano. Ma Bill è sempre più convinto che esiste un anello debole in questa storia e quest’anello è Brooke. La Logan nel suo primo incontro con Bill non ha detto nulla di quello che sa ma, visto come suo marito si sta comportando, magari alla fine potrebbe persino raccontare quello che sa. Che cosa succederà? Nel frattempo a Los Angeles si presenta anche Shirley alla sfilata di sua nipote per dare sostegno a Sally. Hope invece non sembra essere a suo agio in questa situazione…

Ecco per voi le ultime notizie e le anticipazioni di Beautiful.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 OTTOBRE 2019

Brooke ha parlato anche con sua figlia di quello che è successo, di come Ridge nell’ultimo periodo abbia preso delle decisioni sbagliate che hanno ferito delle persone a cui lei teneva molto. Un altro faccia a faccia attende Brooke e Ridge che continuano a discutere e la Logan lo mette in guardia: Bill è molto vicino a scoprire quello che è successo. Ridge perà dal canto suo è convinto di non aver fatto nulla: anche senza il suo intervento il giudice avrebbe preso la stessa decisione, non ha dubbi in merito. Ma è davvero così?

Bill cerca le prove che possano incastrare Ridge e spera che sia proprio Brooke l’anello debole…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 9 ottobre 2019.