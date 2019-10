Beautiful anticipazioni: Bill va avanti con le sue indagini, smaschera Ridge?

Non potevano mancare anche oggi le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 10 ottobre 2019. Che cosa sta succedendo a Los Angeles? Come avrete visto Bill ha intenzione di trovare le prove che dimostrino lo scambio di mail o di messaggi tra Ridge e il giudice. Lo stilista si mostra spavaldo e sicuro con Brooke dicendole che in ogni caso il giudice avrebbe preso la stessa decisione anche se lui non avesse chiesto una mano. Ridge ribadisce che c’erano tutte le carte in regola per dimostrare che fosse Katie a meritare l’affido del piccolo Will. Brooke non è affatto d’accordo con Ridge ma decide di avvisarlo e gli rivela che Bill sta indagando. Ridge si dice sicuro del fatto che non ci sarà nulla da cercare perchè non ha fatto nulla di così grave. Ma sa bene che Spencer è pericoloso…Nel frattempo alla Forrester la sfilata va alla grande ed è un trionfo per Steffy. Bill quindi approfitta anche di questo per imbrigliare Brooke e portarla dalla sua parte…Ce la farà?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 10 OTTOBRE 2019

Bill si rende conto che Brooke sta affrontando un periodo delicato. Da un lato vorrebbe mollare tutto e cambiare forse, gettandosi in una nuova vita, vorrebbe avere al suo fianco un uomo che la metta sempre al primo posto. E Bill le fa notare proprio questo: per Ridge lei verrà sempre dopo. E ‘ successo anche nella scelta da fare con Steffy e la linea di moda, quando ha messo Hope in secondo piano senza dare ascolto alla Logan. Brooke riflette su tutte queste circostanze ma per il momento sembra non cedere…

Nel frattempo Bill fa portare avanti le sue indagini a un esperto che potrebbe scovare qualcosa nello scambio di email tra Ridge e il giudice. Spencer questa volta non vuole mollare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 10 ottobre 2019.