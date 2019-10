Il segreto anticipazioni: Isaac abbandona Antolina e chiede l’annullamento delle nozze?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 11 ottobre 2019? Che cosa farà Isaac con Antolina? E che cosa sta nascondendo Severo? A che cosa servono i soldi che ha chiesto in prestito a Prudencio? Che cosa ha fatto Adela? Tutte queste sono le domande che i telespettatori che seguono Il segreto ogni giorno si stanno facendo in queste ore seguendo le ultime puntate della soap spagnola. E le nostre anticipazioni ci portano proprio a Puente Viejo per rivelarci quello che succederà nei prossimi episodi della soap spagnola. Iniziamo quindi dalla trama della puntata di domani, ecco le ultime news per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 OTTOBRE 2019

Isaac ed Elsa hanno capito che l’unico modo per trovare la verità su quello che Antolina ha fatto è dare un nome al padre del suo bambino. Hanno capito che potrebbe essere ma ricevono una pessima notizia: l’uomo non è più nelle vicinanze per cui non possono chiedergli nulla. Isaac però è davvero stanco per tutto quello che è successo e schifato da quello che ha fatto Antolina. E così mette in chiaro con sua moglie quello che sta per succedere: presto se ne andrà, non ha intenzione di restare al suo fianco, un solo minuto in più. Ma siamo sicuri che Antolina non abbia una mossa pronta per mettere di nuovo in difficoltà suo marito?

Alla fine Carmelo ha scoperto quello che è successo e ha capito come mai Severo era molto preoccupato…A quanto pare c’è qualcuno che ha sporto delle denunce contro Adela e contro i metodi che ha usato a scuola. Servono però delle persone per dimostrare che Adela ha sempre agito nel bene degli studenti…Maria si è invece rassegnata al fatto che Roberto se ne sia andato per sua volontà…Raimundo ha qualche sospetto ma si arrende di fronte alle spiegazioni di sua moglie…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 11 ottobre 2019 su Canale 5.