Una vita anticipazioni: la verità su Maria e il suo passato con Maximiliano viene a galla?

Susana e Rosina si sono alleate per sconfiggere quello che pensano sia al momento il nemico. Ce la faranno? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata della soap in onda domani 11 ottobre 2019. Nella puntata di Una vita che andrà in onda domani alle 14,10 su Canale 5 vedremo che cosa farà Maria dopo esser stata accusata di furto. La donna è innocente e questa trovata potrebbe provocare una reazione inaspettata: dirà la verità su quello che è stato il suo passato al fianco di Maximiliano?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 OTTOBRE 2019

Susana vuole aiutare Rosina a liberarsi di Maria, per questo fa in modo che la domestica venga accusata di furto. La Rubio ordina poi a Higinio di licenziare la ladruncola. Joaquin dice a Lucia che è la figlia dei Marchesi di Valmez; distrutta, la ragazza si confida con Samuel.

Trini e Lolita prendono una brutta gastroenterite. Cesareo umilia in pubblico Servante, prendendolo in giro per la pubblicità di cui è protagonista. Samuel inizia a interessarsi all’eredità di Lucia…Il giovane le consiglia di non parlare con nessuno di quello che ha scoperto del suo passato e le dice di concentrarsi sul suo presente. Ma Lucia che ha un rapporto molto speciale con Padre Telmo, decide di confidarsi con lui e gli racconta quello che ha scoperto dopo la confessione di Joaquin…La ragazza quindi al momento è molto combattuta ma non si rende conto di avere di fronte un uomo che non la sta aiutando. Samuel infatti, una volta scoperta tutta la storia di Lucia ha cambiato probabilmente idea sul suo conto e potrebbe approfittare dei sentimenti che lei prova per lui.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 ottobre 2019 su Canale 5. Come sempre la soap spagnola ci aspetta alle 14,10.