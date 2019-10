Beautiful anticipazioni: la decisione di Bill lascia tutti senza parole

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 12 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano la trama della puntata del sabato! Beautiful domani ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi Bill non ha nessuna intenzione di mollare: ha deciso di trovare le prove che colleghino Ridge al giudice e andrà avanti fino a quando non le avrà ottenute. Certo che se a parlare fosse Brooke, per Bill la cosa sarebbe ancora più interessante. Non solo perchè avrebbe le prove per incastrare Ridge ma anche perchè avrebbe spinto la Logan a tradire suo marito. Ma per il momento Brooke non si sbilancia…Nel frattempo Emma e Xander sono sempre più vicini e il ragazzo cerca anche di avvicinarsi a lei per la loro prima notte insieme. Emma però pensa che sia meglio aspettare: questo potrebbe far si che Xander si avvicini di nuovo a Zoe che non si è mai tirata indietro?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 OTTOBRE 2019

Emma si è resa conto che l’amore che prova per Xander non la spinge a fare delle rinunce. Non solo non è pronta a fare l’amore con lui ma sente anche che in questo momento della sua vita vuole mettere davanti a tutti la sua carriera e lo studio. Bill vuole che Ken acceda ai cellulari di Ridge e del giudice per ingannarli: ognuno dei due riceverà un finto messaggio dall’altro per incontrarsi nel parcheggio della Forrester Creations, dove lui e Justin cercheranno di carpire una conversazione compromettente e di registrarla . Brooke capisce che Bill è davvero disposto a tutto e non sa come fare: ha anche paura che questa situazione sfugga di mano a tutti…

Donna si rende conto che c’è qualcosa di strano nel rapporto tra Quinn e Pam…

E alla fine il piano di Bill sembra davvero funzionare. Ma che cosa deciderà di fare Spencer adesso che ha le prove di quello che è successo? La sua decisione potrebbe colpire tutti. Non perdetevi quindi la puntata di Beautiful in onda sabato per conoscere le ultime novità!