Il segreto anticipazioni: Isaac trova l’uomo con cui Antolina ha concepito davvero suo figlio?

Mentre Antolina si impegnava per risollevare le sorti del suo matrimonio, credendo che anche questa volta Isaac ci sarebbe fatto manipolare da lei, l’uomo invece cercava le prove per dimostrare il grande inganno fatto da sua moglie…Che cosa succederà adesso a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 12 ottobre 2019. Nella puntata del sabato vedremo che cosa sta per succedere a Puente Viejo con le ultime news dalla Spagna. Per quale motivo Severo ha bisogno del denaro che ha chiesto a Prudencio? E perchè Adela sembra essere accusata di qualcosa che non ha fatto? Che cosa succederà tra Prudencio e Lola? Tante le domande ma in questo momento il pubblico che segue con passione Il segreto di certo si starà chiedendo: Isaac ed Elsa troveranno l’uomo che ha concepito con Antolina il figlio che poi lei ha perso? Mai potrebbero immaginare tra l’altro, che la donna si è causata l’aborto perchè non poteva più portare avanti il suo piano diabolico…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 OTTOBRE 2019

Lola inizia ad evitare Prudencio, così come Maria rifiuta l’idea che Esperanza e Beltran diventino gli eredi di Francisca; Severo pressa Prudencio per avere una risposta sul prestito che gli ha chiesto. L’Ortega non sa però come agire perchè è ancora comandato da Francisca. Carmelo cerca di capire che cosa stia succedendo all’amico ma poi si ritrova anche a dover gestire un’altra situazione inaspettata che riguarda proprio Adela…

Alcuni sovversivi circondano la scuola di Puente Viejo, impedendo ad Adela di lasciare la struttura. La protesta si sposta in piazza, luogo in cui Francisca interviene in favore della maestra. Ma come mai Francisca si sta schierando dalla parte di Adela? Sta tramando qualcosa contro Carmelo e Severo e prima finge di essere dalla parte della donna? Isaac cerca disperatamente l’uomo con il quale Antolina ha fatto l’amore restando incinta ma al momento di lui non ci sono tracce…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 12 ottobre 2019 su Canale 5. Puntata come sempre da non perdere che al sabato va in onda in un orario diverso da quello classico. Infatti Il segreto ci aspetta dopo Una vita intorno alle 15,30 per poi dare la linea a Verissimo.