Una vita anticipazioni: Casilda è davvero la figlia di Maria? Arriva la confessione choc

Felipe si rende conto che Samuel non è molto preoccupato per il fatto di non aver venduto i gioielli. Ma l’Alday gli dice che sta di nuovo lavorando, seguendo i consigli della marchesa, per renderli più belli. In realtà Samuel ha capito che c’è un altro modo per uscire dai debiti: quello di prendere i soldi di Lucia. Ma per il momento nessuno immagina fino a che punto possa spingersi l’uomo…Le anticipazioni di Una vita ci rivelano quello che succederà nella puntata in onda domani 12 ottobre 2019. Come andrà

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 OTTOBRE 2019

Espineira rompe il patto con Joaquin: visto che ha rivelato a Lucia che è la figlia dei Marchesi di Valmez, il “padrino” della giovane non si spartirà più con lui l’eredità dei nobili. Cesareo fa in modo che Servante dorma in strada: il mattino successivo, Fabiana e Carmen trovano il portinaio febbricitante.

Messo con le spalle al muro da Iñigo, che lo accusa di non essere un medico perché nessuno in ospedale lo conosce, Higinio svela ai vicini di far parte di un presunto progetto medico top secret. Ovviamente le sue parole non convincono Liberto che però non sa che ha in casa una persona che potrebbe sapere la verità su questa vicenda. Rosina infatti sa chi è davvero Maria e potrebbe anche aver capito che il dottore non è chi dice di essere. Ma per il momento solo Susana ha scoperto la verità su quello che Rosina nasconde e quindi sulla vera identità di Maria. Inoltre la domestica, che in questi giorni ha instaurato un rapporto molto forte con Casilda, è convinta che la ragazza sia sua figlia. Non solo, Casilda dovrebbe essere anche figlia di Maximiliano. Ma come stanno davvero le cose?

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire le ultime news da Acacias 38 e tutta la verità su questa storia!