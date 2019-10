Beautiful anticipazioni: Ridge ha le ore contate ma Bill stupirà tutti

Una nuova alleanza si sta per formare: è quella composta da Donna e Pam che a quanto pare hanno intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a Quinn. Ce la faranno? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 13 ottobre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi, dopo il grande successo per la sfilata e il lavoro fatto da tutta la squadra, Xander avrebbe voluto festeggiare con Emma. Ma la ragazza ha messo un freno ai suoi bollenti spiriti: per il momento vuole stare da sola, concentrarsi sullo studio e sembra non essere pronta per una relazione così impegnativa. Cambierà idea? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ma intanto, ecco le anticipazioni per la puntata di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 SETTEMBRE 2109

Come avrete visto negli ultimi episodi di Beautiful, Bill ha cercato in tutti i modi di far parlare Brooke che però non ha mollato. La donna, almeno per questa volta, non ha tradito suo marito e non ha detto nulla a Spencer. Ma l’imprenditore, che ne sa una più del diavolo, ha trovato senza troppe difficoltà il modo di mettere lo stilista in difficoltà.

Ha organizzato una trappola: un appuntamento tra lui e il giudice. Ridge pensa che sia stato il giudice a convocarlo e lo stesso vale per Mcmullen. I due quindi si vedono e Bill ha la prova che serve per dimostrare che tra di loro c’era un accordo e che la decisione per l’affido del piccolo Will è stata in qualche modo manipolata o quanto meno influenzata.

Ma che cosa farà adesso con le prove che ha? A differenza di quanto si possa immaginare, alla fine Bill deciderà di non denunciare lo stilista e lo farà per un motivo che lascerà tutti senza parole. Bill infatti dirà che, come aveva voluto dimostrare già in ospedale, è cambiato e adesso è pronto per ricominciare. Vuole essere un altro uomo e questo lo ha capito per amore di Brooke.