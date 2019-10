Il segreto anticipazioni: che cosa nasconde Losa? L’amante di Antolina dirà la verità?

Isaac sta continuando a indagare e anche per questo motivo cerca di tenersi buona Antolina per paura che possa fare qualcosa che mandi tutto a monte…Ma che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 13 ottobre 2019, alla fine Isaac dimostrerà quello che sua moglie ha fatto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domenica.

Saul e Julieta sono arrivati sani e salvi a Roma ma per Carmelo e Severo i problemi non sono ancora finiti. Mentre il Santa Cruz ha chiesto un prestito a Prudencio, Carmelo e Adela devono affrontare i rivoltosi che accusano la maestra di aver dato insegnamenti poco morali a scuola…

Non ci resta che scoprire i dettagli per la prossima puntata de Il segreto con le nuove e ultime anticipazioni dalla Spagna.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 OTTOBRE 2019

Maria si è ormai messa l’anima in pace ma allo stesso tempo vuole far capire a Francisca che non sarà lei a decidere nella sua vita. Raimundo cerca di mediare tra le due donne e la cosa non è affatto semplice!

Severo si avvicina di nuovo a Prudencio e gli chiede come mai non vuole accettare di ragli questo prestito. Alla fine il giovane gli dice la verità: ha paura che Francisca possa non approvare e anche se non dipende da lei, il ragazzo teme che la cosa possa nuocere alla sua nuova attività.

Carmelo sperava di ricevere sostegno da parte di altri sindaci, di colleghi o di altra autorità ma a quanto pare lui e Adela sono da soli in questa battaglia. E stanno per arrivare altri guai: Meliton infatti informa Carmelo che alcuni dei manifestanti hanno circondato la scuola e non lasciano uscire la povera Adela…

Lola e Marcela si incontrano in piazza e la ragazza parla con la moglie di Matias dei preparativi per le nozze ma quando vede Prudencio va via improvvisamente…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 13 ottobre 2019 su Canale 5.