Una vita anticipazioni: Maria è la mamma di Casilda, come cambia la vita della domestica?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domenica 13 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano direttamente da Acacias 38 e ci rivelano quello che sta per succedere! Come avrete visto negli ultimi episodi Rosina convive con un grande segreto che ancora ha rivelato solo a Susana. Liberto e Leonor non riescono a capire che cosa abbia la donna ma in realtà questa verità che arriva dal passato, potrebbe cambiare la sua vita. A quanto pare Maria, la domestica del dottore è stata la donna di Maximiliano. Rosina non immagina che Maria è inoltre convinta di essere la madre di Casilda e di essere pronta a dire a tutti quello che è successo in passato. Per questo con l’aiuto di Susana ha deciso di fingere un furto incolpando Maria…Ma che cosa succederà adesso? La donna dirà a tutti chi è davvero?

Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 OTTOBRE 2019

Espineira rompe il patto con Joaquin: visto che ha rivelato a Lucia che è la figlia dei Marchesi di Valmez, il “padrino” della giovane non si spartirà più con lui l’eredità dei nobili. Cesareo fa in modo che Servante dorma in strada: il mattino successivo, Fabiana e Carmen trovano il portinaio febbricitante.

Messo con le spalle al muro da Iñigo, che lo accusa di non essere un medico perché nessuno in ospedale lo conosce, Higinio svela ai vicini di far parte di un presunto progetto medico top secret. Dice ai due che in realtà è uno scienziato che ha il compito di studiare gli effetti che i farmaci hanno sui diversi pazienti. Per il momento quindi Liberto e Inigo sembrano credere alle parole del dottore anche se, come sappiamo, c’è tutta un’altra verità da scoprire che presto potrebbe venire alla luce…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 13 ottobre 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap domenica va in onda dalle 14,30 alle 15,30 per poi andare ancora avanti con un altro episodio dalle 15,30 alle 16,15 circa.