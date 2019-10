Beautiful anticipazioni: la mossa di Bill spiazza tutti, Brooke cadrà ai suoi piedi?

Ridge ha sottovalutato Bill Spencer dimenticando che quando l’imprenditore vuole qualcosa sa come ottenerla. Non a caso è stato in grado di organizzare un incontro tra il giudice e Ridge senza che loro sospettassero nulla e registrare anche quello che si stavano dicendo…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda domani 14 ottobre 2019. Come vedrete nei prossimi episodi le palla è per Bill: farà goal? Sembrerebbe che le intenzioni di Bill non siano quelle che Ridge si aspetti…Nel frattempo Katie e Brooke comprendono che Bill sa tutto e che sta per fare la mossa decisiva. Proprio mentre si confidano sul tema, Bill ha messo in trappola Ridge che cerca il modo di fermarlo ma non può farlo. Ci si aspetta quindi che Bill usi questa registrazione a suo favore ma a quanto pare, le cose andranno in modo diverso…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 OTTOBRE 2019

Pam pensa di poter riuscire a convincere Eric a riassumere Donna alla reception, come sua compagna di scrivania: ciò permetterà alla Logan di essere a contatto con l’ex marito tutti i giorni.

Ridge ha spiegato a Brooke, Katie e Thorne quello che è successo con il giudice e adesso insieme cercano di capire cosa farà Bill. Potrebbe denunciare Ridge per quello che ha fatto? A gran sorpresa però succede ben altro. Bill infatti vuole dimostrare di essere davvero cambiato, ma in realtà la sua come sempre è solo una sceneggiata. E per questo decide di non denunciare Ridge. In realtà con la sua mossa vuole dimostrare a Brooke che lui farebbe tutto per il loro amore e che è persino pronto a non denunciare il suo nemico numero 1. Ridge lo avrebbe fatto se fosse stato al suo posto?

La Logan è chiamata a riflettere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 14 ottobre 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5.