Una vita anticipazioni: Maria è pronta a rivelare la verità su Casilda e Maximiliano, cosa succederà ad Acacias 38?

Grandi rivelazioni in arrivo nelle prossime puntate di Una vita. Avrete visto come negli ultimi episodi i nuovi arrivati abbiano portato nuove trame nella soap di Canale 5. Le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani 14 ottobre 2019 ci rivelano quello che sta per succedere ad Acacias 38. Lucia è molto turbata dopo aver scoperto la verità sul suo passato e cerca conforto in padre Telmo che a sua volta decide di indagare per scoprire che cosa è davvero successo ai genitori della ragazza. Ma quello che scopre è davvero inaspettato…Nel frattempo il dottore è costretto a licenziare per finta Maria. Rosina e Susana però non si sono rese conto che questo loro piano scatena l’inferno. Maria infatti è pronta a dire tutta la verità a Casilda e non solo…

Scopriamo quindi tutti i dettagli con la trama della puntata di Una vita in onda domani 14 ottobre 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 OTTOBRE 2019

Padre Telmo racconta a Lucia quello che ha scoperto. Pare che i suoi genitori abbiano deciso di darla i adozione rendendosi conto che la bambina che aspettavano era il frutto di una relazione peccaminosa. Loro a quanto pare non lo sapevano ma erano fratellastri. Le parole di Padre Telmo lasciano Lucia senza parole. Lucia però vorrebbe sapere chi ha raccontato questi dettagli al sacerdote che non può in ogni caso raccontare chi è stato… La donna sembra quindi decidere di voler chiudere con il suo passato lasciando tutta la sua eredità alla chiesa. Ma succederà davvero?

Maria è stata licenziata per finta dal dottore e insieme ricordano il piano che avevano studiato per ingannare tutti gli abitanti di Acacias 38 e fare in modo che Liberto e Rosina si fidassero di loro…

E’ arrivato però per i due il momento di agire con la parte finale del piano. Adesso Casilda deve sapere che Maria è sua madre…E a quanto pare la giovane non sarà la sola a ricevere una notizia inaspettata…Maria infatti dovrà rivelare anche chi è il padre di Casilda e questa verità lascerà tutti senza parole visto che la domestica era la donna di Maximiliano prima che lui sposasse Rosina…Come cambieranno le cose quando Maria dirò a tutti che Casilda potrebbe essere figlia di Maximiliano e che Rosina lo sapeva?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 14 ottobre 2019 su Canale 5.