Beautiful anticipazioni: Bill fa la sua mossa, riavrà Brooke?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani? Cosa vedremo su Canale 5 nei prossimi episodi della soap americana? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni iniziando proprio dalla trama della puntata di Beautiful del 15 ottobre 2019. Come avrete visto Bill ha fatti più di una mossa giusta nell’ultimo periodo e Ridge è ormai con le spalle al muro. Ma non finisce qui perchè Spencer continua a giocarsi in modo vincente le sue carte…Nel frattempo Pam, che è stata ostacolata da Quinn per il suo matrimonio, ha deciso di vendicarsi in qualche modo e ha pensato che Donna potrebbe fare al caso suo. Per questo ha suggerito alla Logan di provare a riavvicinarsi a Eric: insieme erano perfetti e quando lo ha lasciato ha forse fatto l’errore più grande della sua vita…Che cosa succederà quindi adesso?

Scopriamolo con le ultime news e le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Eric offre a Donna il vecchio impiego alla reception; la Logan gli è riconoscente per avere di nuovo un piccolo modo per sentirsi utile ogni giorno… e vicina a lui! Mentre Quinn accoglie con fastidio la notizia, Pam spinge Donna a riconquistare Eric. Le due riconoscono di essere amiche ormai.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 15 OTTOBRE 2019

Bill ha tutte le prove che potrebbero incastrare Ridge ma decide di non fare nulla contro di lui. Ha un altro piano in mente. Per dimostrare di essere cambiato, dice a tutti che non farà nulla. Il suo cambiamento è per Brooke che è sempre stata al suo fianco. E visto che lui ha capito di essere innamorato della Logan non vuole ferirla facendo del male a lei colpendo Ridge o magari Katie, la sua amata sorella. Il gesto di Bill arriva completamente inaspettato…E adesso che Bill ha fatto questo gesto per Brooke, come reagirà la Logan?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 15 ottobre 2019 su Canale 5.