Il Paradiso delle signore torna oggi su Rai 1 con la versione daily: novità e anticipazioni

Seconda stagione per la nuova versione de Il paradiso delle signore che da fiction in onda nel prime time della rete si trasforma in soap. Dopo il successo dello scorso anno dal 14 ottobre 2019 torna su Rai 1 Il paradiso delle signore daily con tante novità e storie da raccontare. Il Paradiso andrà in onda dalle 15,40 circa alle 16,20 arrivando quindi dopo Vieni da me, che torna nella sua classica collocazione e andando a occupare la fascia delle 16 ( La vita in diretta in questo primo mese di programmazione era stato una sorta di “supplente”).

In attesa di vedere il primo episodio de Il Paradiso delle signore 2, non ci resta che scoprire le novità di questa seconda stagione e le anticipazioni. Si ricomincia da dove avevamo lasciato: Marta e Vittorio finalmente coroneranno il loro sogno d’amore o lungo questo percorso ci saranno altri problemi? E gli altri protagonisti della soap, che cosa faranno?

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2 ANTICIPAZIONI, TRAMA E NOVITA’

È l’ottobre del 1960 e nel grande magazzino Il Paradiso delle Signore sempre diretto da Vittorio Conti, prossimo ormai al matrimonio con Marta Guarnieri, ritroviamo le giovani Veneri alle prese con vecchi e nuovi batticuori. Nicoletta, dopo la nascita di Margherita, cerca un difficile equilibrio sentimentale divisa tra Cesare e Riccardo. Gabriella, tornata da Parigi con una nuova consapevolezza, diventa la stilista del Paradiso delle Signore e inizia a frequentare un mondo che non conosceva. Roberta attende il ritorno a Milano del fidanzato Federico, ma un incontro metterà in crisi la sua scala dei valori. A Villa Guarnieri è sempre difficile evitare i conflitti familiari e una nuova alleanza tra Umberto e Adelaide è destinata ad affrontare continue prove di stabilità.

Tra i nuovi arrivati in casa Amato ci sarà Rocco che non è mai uscito dal piccolo paese dove viveva e adesso si ritrova invece nella grande città.

Angela e Marcello Barbieri arrivano nel mondo del Paradiso delle Signore senza possedere niente, con dei segreti che preferirebbero non svelare, ricchi solo di ambizioni e sogni. Riusciranno a realizzarli?

Tante le cose da vedere e da scoprire quindi in questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore, si parte oggi con il primo episodio! Buona visione!