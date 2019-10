Il segreto anticipazioni: faccia a faccia tra Antolina e il suo amante, negherà ancora?

E’ arrivato il momento della resa dei conti. Isaac non ha più intenzione di restare al fianco di una donna che non ama, di una donna che lo ha ingannato dal primo giorno e decide di giocare la sua ultima carta. Le anticipazioni de Il segreto ci rivelano che Isaac porterà a Puente Viejo l’uomo con il quale Antolina ha avuto uno o forse più incontri sessuali. Isaac non è il padre del bambino e ha intenzione di dimostrare a tutti il grande inganno di sua moglie. Ma che cosa succederà quanto Antolina si vedrà l’uomo in casa?

Maria ha deciso di accettare l’addio di Roberto ma non vuole che Francisca si intrometta nella sua vita. Anche per questo sembra non voler accettare il fatto che Esperanza e Beltran siano in qualche modo legati alla Montenegro…Nel frattempo in paese sta succedendo di tutto: la povera Adela è finita nel mirino dei rivoltosi che l’accusano di insegnare cose non giuste a scuola…

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni della puntata de Il segreto in onda domani 15 ottobre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 15 OTTOBRE 2019

Alla fine Adela viene salvata da Francisca che arriva in piazza e scaccia via tutte le persone che stavano turbando la quiete. Gli amici di Adela si stringono intorno a lei e anche Carmelo è costretto a ringraziare Francisca per quello che ha fatto…

Elsa e Consuelo hanno chiesto a Marcela di andare a parlare con Antolina per provare a convincerla a dire quello che sa e soprattutto quello che ha fatto. Antolina, anche di fronte alle prove, con i documenti dei medici che hanno seguito la sua gravidanza nega. Marcela quindi torna a casa e spiega a Matias quello che è il punto di vista della ragazza che continua a negare ogni evidenza.

Elsa e Antolina si scontrano poi ancora una volta in paese ma il loro incontro viene interrotto dall’arrivo di Isaac che non è da solo. Il falegname infatti ha trovato Juanote, l’uomo con il quale Antolina ha avuto una relazione che l’ha portata a restare incinta dopo il matrimonio mai consumato con Isaac. Che cosa farà adesso Antolina, continuerà a negare ogni evidenza? La donna chiaramente non si aspettava un simile affronto e mai avrebbe pensato che suo marito potesse in qualche modo rintracciare l’uomo con il quale lei ha avuto dei rapporti. Ma che cosa succederà adesso, continuerà a negare? Intanto Consuelo ha ricevuto delle buone notizie da parte di Saul e Julieta. Matias quindi informa anche Prudencio…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.