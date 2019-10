Una vita anticipazioni: la verità di Maria su Casilda cambierà la vita di molte persone

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 ottobre 2019? Come sta per cambiare la vita di Casilda che sta per scoprire di aver diritto a qualcosa di diverso ? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5. L’arrivo di Maria e del finto dottore ha sconvolto la vita di Rosina che pensava di aver chiuso con una vicenda legata al passato di Maximiliano e invece…Le cose si complicano sempre quando meno te lo aspetti. Anche per Lucia adesso è tutto molto complicato: la ragazza ha scoperto che i suoi genitori erano in realtà fratellastri e che per questo hanno deciso di farla adottare, dopo aver scoperto che il loro rapporto era frutto di un peccato.

In questi giorni le puntate di Una vita sono andate in onda con qualche parte già vista e non è semplice provare a fare il punto della situazione. Ma ecco dove dovremmo essere arrivati e quelle che sono le anticipazioni per la puntata di domani. Vi ricordiamo tra l’altro che domani Una vita andrà in onda anche in prime time su Rete 4 con una puntata più lunga!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 15 OTTOBRE 2019

Samuel a quanto pare ha intenzione di approfittare della buona fede di Lucia che tra l’altro sembra essere innamorata di lui. L’Alday che ha perso tutto, decide di stringere un patto con Joaquin per sapere tutto quello che è successo nel passato di Lucia. Non solo, vuole conoscere anche tutti i dettagli sul testamento della ragazza. Telmo racconta a Lucia quello che sa dei suoi genitori e la ragazza rimane profondamente scossa; dopo aver riflettuto, chiede al sacerdote di accompagnarla a Salamanca per rinunciare alla propria eredità e donarla all’Ordine del Cristo Giacente. Le domestiche cercano di aiutare Leonor a carpire informazioni da Servante sulla storia delle ragazze innamorate. Vedendo le donne confabulare, Servante fraintende e pensa che gli restino pochi giorni di vita; così decide di lasciare Acacias per morire a Naveros.

Per Higinio e Maria è arrivato il momento di compiere gli ultimi atti del loro piano…

Appuntamento quindi alle 14,10 con la puntata pomeridiana di Una vita che poi ci aspetta in prime time alle 21,30 sempre il 15 ottobre ma su Rete 4.