Il segreto anticipazioni: Juanote vuota il sacco, per Antolina fine dei giochi?

Assolutamente da non perdere per i fans de Il segreto le prossime puntate della soap di Canale 5. Presto infatti capiremo come Antolina si difenderà dalle accuse di Juanote! Avrete visto infatti che Isaac è andato alla ricerca della verità e ha trovato l’uomo con il quale sua moglie ha avuto dei rapporti sessuali. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto in onda domani 16 ottobre 2019.Le ultime notizie da Puente Viejo: Juanote deciderà di raccontare a tutti quello che è successo tra lui e Antolina?

Non ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 OTTOBRE 2019

Antolina, vedendosi di fronte l’uomo con il quale ha avuto dei rapporti, decide di non affrontarlo e va via. Juanote però parla con Isaac e gli rivela tutto quello che c’è stato con la donna. Il giovane sa anche che non gli resta molto da vivere e per questo racconta tutti i dettagli al falegname. Isaac però vuole anche un altro favore: tutto quello che ha detto a lui deve raccontarlo anche alle persone del paese in modo che sappiamo che donna è davvero Antolina.

Alla fine Prudencio concede a Severo il prestito ma chiede all’uomo in favore in cambio. Francisca, che tutto vede e tutto sa, decide di mettere in difficoltà il Santa Cruz. Come? Speculerà sul prezzo del riso…Francisca poi affronta Prudencio e gli chiede spiegazioni…

Carmelo non riesce ancora a capire come mai Severo non si fidi più di lui e non gli racconti quello che sta realmente succedendo…Francisca intanto dopo aver capito che Maria ci tiene alle sorti di Adela, pensa a quello che può fare per dimostrare alla sua figlioccia di essere cambiata. Ma sappiamo bene che ancora una volta la Montenegro finge come solo lei sa fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 16 ottobre 201 su Canale 5.