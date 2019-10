Una vita anticipazioni: Casilda e Leonor sono sorelle? La rivelazione choc

Che cosa succederà ad Acacias 38 dopo la puntata di Una vita in onda su Rete 4 in prima serata? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni. Come avrete visto il grande segreto è stato rivelato: Maria ha detto a Casilda che è sua madre ma per il momento non le ha ancora rivelato chi è suo padre…Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 16 ottobre 2019 ci svelano che i dubbi di Rosina potrebbero trovare conferma nella convinzione di Maria…La domestica infatti è convinta che Casilda sia sua figlia, non solo, pensa che il padre della ragazza sia Maximiliano. Ma siamo sicuri che sia proprio il marito di Rosina ormai defunto il vero padre di Casilda? Questo lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita ma nel frattempo iniziamo con la trama per la puntata di domani. Ecco le ultime news per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: CASILDA E LEONOR SONO SORELLE?

Per Lucia le cose si complicano: la ragazza avrebbe voluto lasciare Acacias 38 alla volta di Salamanca ma fa una macabra scoperta. Joaquin il suo padrino è morto. Adesso quindi lei è da sola e non può forse conoscere altri dettagli sul passato. Ma che cosa è successo all’uomo? Chi si nasconde dietro la sua morte?

Dopo aver scoperto che Maria è sua madre, Casilda cambia profondamente atteggiamento nei confronti di Rosina rea di averla fatta cacciare…Ma non sa che questa storia non è ancora finita…Maria infatti ha deciso di raccontare a Leonor la verità sul suo passato e le rivela che Maximiliano è il padre di Casilda ma le chiede anche di non dire niente a nessuno. Leonor promette che non lo farà ma molto presto si scontra con sua madre…Maria si è confidata con Leonor raccontandole parte della sua vita. Ma quella che la domestica ha rivelato alla figlia di Rosina è la verità sul suo passato? Intanto la notizia si diffonde ad Acacias 38 e adesso anche gli altri sanno che Maria è la madre di Casilda ma nessuno conosce la verità fino in fondo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 16 ottobre 2019 nel pomeriggio di Canale 5.