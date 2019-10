Una vita anticipazioni prima serata, Rosina sospetta: Casilda è davvero figlia di Maximiliano?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda oggi 16 ottobre 2019 in prima serata su Rete 4 ? Tantissime le cose da raccontare e tantissime le ultime notizie da Acacias 38. In particolare questa settimana grande interesse per la story line che ruota intorno a Rosina e a Maria. Rosina infatti pensa che la donna sia l’amente di suo marito, la persona con la quale ha avuto una lunga relazione. Ed effettivamente non sbaglia. Ma Rosina non ha tenuto conto di una cosa: a quanto pare dall’amore tra Maximiliano e Maria è nata una figlia e quella figlia pare essere Casilda. Ma davvero la ragazza è la figlia di Maximiliano ed è quindi anche sorella di Leonor? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Una vita in onda oggi in prime time. Ecco le ultime news per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA OGGI IN PRIMA SERATA SU RETE 4

Telmo racconta a Lucia quello che sa dei suoi genitori e la ragazza rimane profondamente scossa; dopo aver riflettuto, chiede al sacerdote di accompagnarla a Salamanca per rinunciare alla propria eredità e donarla all’Ordine del Cristo Giacente. Le domestiche cercano di aiutare Leonor a carpire informazioni da Servante sulla storia delle ragazze innamorate. Vedendo le donne confabulare, Servante fraintende e pensa che gli restino pochi giorni di vita; così decide di lasciare Acacias per morire a Naveros. Higinio spiega a Maria com’è riuscito a ingannare tutti in ospedale durante l’operazione di Liberto e le dice che è arrivato il momento di rivelare la verità a Casilda. Samuel torna dal suo viaggio e dice a Lucia di essere stato a Salamanca a parlare con Joaquín e di avere fatto una scoperta inaspettata: l’Ordine del Cristo Giacente vuole appropriarsi della sua eredità.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: CASILDA E’ FIGLIA DI MAXIMILIANO?

Le domestiche si accorgono che Servante non è più nella sua stanza e, dopo aver dato l’allarme, si mettono a cercarlo coinvolgendo tutta Acacias; dopo ore di ricerche vane, le speranze di ritrovare il portinaio si assottigliano, ma alla fine è Cesareo, grazie all’aiuto di un collega guardiano, a scovarlo e a riportarlo in soffitta, ormai ridotto allo stremo. Casilda rivela a Rosina, Leonor e Liberto di aver scoperto che Maria è sua madre e, furiosa per il modo in cui la donna è stata trattata, annuncia di volersene andare…Casilda al momento non sa ancora di avere un legame con Rosina e company…

