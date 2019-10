Beautiful anticipazioni: Brooke decide di lasciare Ridge dopo il pasticcio combinato?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 17 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda su Canale 5 come sempre alle 13,40. Avrete visto negli ultimi episodi che Bill, dopo aver raccolto le prove che incastrano Ridge ha convocato tutti per mettere in piazza tutto quello che ha scoperto. Ridge non riesce a credere che Bill abbia fatto tutto questo ma non sa che Spencer non vuole colpirlo direttamente. Bill infatti non ha intenzione di denunciare Ridge ma, come avrete visto nella puntata di Beautiful in onda ieri, si è scagliato contro tutti, salvando solo Brooke. Bill ha capito che la Logan non sapeva nulla di quello che suo marito stava facendo e ha sottolineato come lei gli sia stata sempre vicina senza chiedere niente ma comprendendo le sue ragioni di padre…Nel frattempo alla Forrester cresce il malumore di Quinn. La Fuller ha scoperto che Donna è tornata a lavorare in azienda. Eric le spiega che questa è stata una decisione presa da Pam…

Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 OTTOBRE 2019

Katie vuole parlare con Liam e Wyatt non vuole che i ragazzi pensino che lei si sia approfittata dell’amicizia tra Ridge e il giudice. Liam e Wyatt quindi ascoltano le motivazioni, scioccati anche dal fatto che questa volta non sia stato Bill a manipolare gli altri ma che sia una “vittima”. Brooke si rende conto che il suo rapporto con Ridge non potrà essere come prima e riflette su quello che Bill le ha detto negli ultimi giorni…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 17 ottobre 2019. Vi ricordiamo che dopo Beautiful come sempre andrà in onda un nuovo episodio di Una vita. Continuate a seguirci per le ultime notizie di Beautiful.