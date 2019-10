Una vita anticipazioni: Lucia scoprirà chi ha ucciso Joaquin e perchè?

Grandi colpi di scena nelle ultime puntate di Una vita: è successo davvero di tutto ad Acacias 38 e non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Pronti per scoprire cosa succederà il 17 ottobre 2019? Che cosa farà Lucia adesso che ha trovato il cadavere di suo zio? E che cosa farà Casilda adesso che ha scoperto di essere figlia di Maria? Le rivelazioni non sono ancora finite. Maria infatti ha deciso di raccontare a Leonor quella che è la sua verità su questa storia e le ha fatto sapere che Casilda potrebbe essere sua sorella. Leonor ovviamente è rimasta molto colpita da questa rivelazione ma ha promesso a Maria di non dire nulla a Casilda…Le cose però non vanno come la ragazza si aspettava visto che si trova faccia a faccia con sua madre…

Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani 17 ottobre 2019. La soap spagnola ci aspetta come sempre subito dopo una nuova puntata di Beautiful.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 17 OTTOBRE 2019

Padre Telmo inizia a rendersi conto che probabilmente prova per Lucia qualcosa che va oltre l’amicizia. Si rende conto ovviamente che un sacerdote non può amare una donna e che sta succedendo qualcosa di inaspettato. Ma allo stesso tempo Lucia potrebbe allontanarsi da lui per un altro motivo: Samuel infatti, sempre più interessato al denaro della ragazza, le dice che padre Telmo è pericoloso e che la sta solo usando…Lucia è ancora sotto choc per la morte di Joaquin ma si rende conto che in questa storia c’è qualcosa di molto strano: perchè uccidere un uomo per una pseudo rapina? Un uomo che non aveva nulla da dare…Lucia parlando con Celia le dice che andrà fino in fondo perchè vuole scoprire la verità su questa storia.

Lucia non immagina che dietro a tutta questa vicenda probabilmente c’è lo zampino di Samuel…

Leonor decide di schierarsi dalla parte di Casilda e pensa che la ragazza abbia tutto il diritto di sapere la verità sulle sue origini…Rosina ovviamente non la pensa nello stesso modo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 ottobre 2019 come sempre su Canale 5 alle 14,10.