Beautiful anticipazioni: Bill non è davvero cambiato ma solo Ridge se n’è accorto

Brooke pensava davvero che Bill, con tutte le prove in mano, avrebbe denunciato Ridge ma non sapeva che nella sua mente c’era già un altro diabolico piano. E anche per questo motivo ha chiesto al suo ex marito di essere generoso. Ha fatto praticamente il gioco di Spencer…Che cosa succederà adesso che Bill ha deciso di non denunciare Ridge per quello che è successo con il giudice? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani 18 ottobre 2019. Pronti per leggere le anticipazioni e la trama della puntata del venerdì?

Ridge, a differenza di quello che pensa Brooke, ossia che Bill sia un uomo diverso e pronto a cambiare, non riesce a credere a questo cambio di rotta. Lo stilista è convinto che Spencer stia facendo tutto questo solo per una ragione e ovviamente non sbaglia. Lo scopo di Bill è solo uno: riprendersi Brooke. Ce la farà?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 OTTOBRE 2019

Brooke cerca di fare capire a Bill che non deve cambiare per lei ma essere quello che sente. Deve ritrovare la via giusta da solo e ricucire anche un rapporto con i suoi due figli più grandi. Brooke pensa infatti che Bill debba in qualche modo recuperare il tempo perso anche con Liam e Wyatt. Con i suoi figli non si è sempre comportato benissimo ed è arrivato il momento di provare a rimediare per gli errori del passato.

Wyatt sembra credere alla possibilità di vedere nella sua vita un nuovo Bill…Liam che forse ha sofferto maggiormente per gli errori di suo padre, non sembra essere molto convinto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 18 ottobre 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda sia al sabato che alla domenica pomeriggio.